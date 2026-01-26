Trendyol 1. Lig’de 22. Hafta, bugün oynanacak Sakaryaspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK maçının ardından tamamlanacak.

Hem düşme hattında hem de üst sıralarda büyük çekişmenin yaşandığı ligde, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü’nü 3 – 0 yenerek derin bir nefes aldı.

Alt sıralardan yukarıya doğru tırmanışa geçmek isteyen kırmızı – siyahlılar, zor maçta rakibini mağlup ederek puanını 31’e yükseltti ve haftayı 11. sırada kapatacak.

Haftanın diğer maçlarında ise yine heyecan doruklara çıktı. Özbelsan Sivasspor ile Amed Sportif Faaliyetler 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaşırken, Erzurumspor FK deplasmanda Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi 2 – 1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı ve 42 puanla 2. sırada yer aldı.

Haftanın diğer sonuçları ise şu şekilde;

Adana Demirspor A.Ş. 0 - 3 Bandırma Spor

Serik Spor Futbol A.Ş. 0 - 3 Esenler Erokspor

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 5 - 1 Boluspor

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 3 - 0 Alagöz Holding Iğdır FK

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 2 Erzurumspor FK

Atakaş Hatayspor 0 - 2 Eminevim Ümraniyespor

Sms Grup Sarıyerspor 1 - 2 Arca Çorum FK

Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Amed Sportif Faaliyetler

Manisa Futbol Kulübü 1 - 0 İstanbulspor A.Ş.

26.01.2026 20:00 Sakaryaspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK