Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılının Ocak-Aralık dönemine ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Raporda, işverenlerin ihtiyaç duyduğu açık iş pozisyonlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

İŞKUR tarafından paylaşılan verilere göre, ülke genelinde işverenler tarafından İŞKUR’a bildirilen ve hala doldurulmamış toplam açık iş sayısı 2 milyon 435 bin 200 oldu.

2025 yılında Türkiye genelinde özel sektördeki iş gücü talebi 2 milyon 401 bin 766 olarak belirlenirken, kamu sektöründeki talep aynı dönemde 33 bin 434 olarak kayıtlara geçti.

2025 yılında Van’da toplam iş gücü talebinin ise 11 bin 888 kişi olduğu açıklanırken aynı dönemde kamu sektöründe 12, özel sektörde ise 11 bin 876 kişi için iş gücü talebi açıklandı. 2024 yılında ise Van’daki toplam iş gücü talebi 13 bin 345 olarak kayıtlara geçmişti.

2025 yılında Van’daki toplam iş gücü talebi, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11 azaldı. Van’da iş gücüne olan talep 2025 yılında 2024 yılına kıyasla düşüş yaşadı.