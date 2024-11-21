Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Buca Spor 1928 ile karşılaşacak.

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, zor deplasmanda galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

23 Kasım Cumartesi günü Yeni Buca Stadı’nda oynanacak Buca Spor 1928 - Artı Değer Van Spor FK maçında görev alacak hakemler belli oldu.

Müsabakada Tayfun Güz düdük çalacak. Maçta Orhun Aydın Duran ve Rıdvan Çevik yardımcı hakem olarak görev alacakken 4. hakem olarak da Osman Köksaldı hazır bulunacak.