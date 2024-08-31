Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi flaş bir transfere imza attı. Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve a takımda da forma şansı bulan başarılı merkez orta saha oyuncusu Eyüp Akcan ile sözleşme imzalayan Van Spor FK, sezona iddialı girecek.

Fenerbahçe'nin oyuncusu olan ve son olarak Iğdır FK ile şampiyonluk yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Eyüp Akcan'ı transfer ettiğini duyuran Van Spor FK, "Hoşgeldin Eyüp !! Bi xêr hatî Eyüp !! Kulübümüz geçtiğimiz sezon Iğdır FK ile şampiyonluk yaşayan başarılı oyuncu Eyüp Akcan ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileğiyle" ifadelerine yer verdi.