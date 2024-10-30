Nesine 2. Lig 10. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 10. hafta müsabakaları arasından TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç açıklandı.

Her hafta Nesine 2. Lig ve 3. Lig’den bazı maçları YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlayan TFF, önümüzdeki maçlar arasında da canlı olarak yayınlanacak maçları belirledi.

Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 10. haftasında oynanacak olan Turkish Oil Yeni Mersin İY Futbol A.Ş. - Karacabey Belediye Spor A.Ş. maçı TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

İşte canlı olarak yayınlanacak o maçlar;

3 KASIM 2024 PAZAR

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Anagold 24Erzincanspor - E Koleji Isparta 32 Spor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İY Futbol A.Ş. - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

9 KASIM 2024 CUMARTESİ

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü

10 KASIM 2024 PAZAR

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Karşıyaka - Muş Spor Kulübü

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor - Balıkesirspor

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Edirnespor - 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.