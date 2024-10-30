Nesine 2. Lig 10. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 10. hafta müsabakaları arasından TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç açıklandı.
Her hafta Nesine 2. Lig ve 3. Lig’den bazı maçları YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlayan TFF, önümüzdeki maçlar arasında da canlı olarak yayınlanacak maçları belirledi.
Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 10. haftasında oynanacak olan Turkish Oil Yeni Mersin İY Futbol A.Ş. - Karacabey Belediye Spor A.Ş. maçı TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.
İşte canlı olarak yayınlanacak o maçlar;
3 KASIM 2024 PAZAR
Nesine 2. Lig Beyaz Grup
14.00 Anagold 24Erzincanspor - E Koleji Isparta 32 Spor
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İY Futbol A.Ş. - Karacabey Belediye Spor A.Ş.
9 KASIM 2024 CUMARTESİ
Nesine 3. Lig 3. Grup
14.00 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü
10 KASIM 2024 PAZAR
Nesine 3. Lig 1. Grup
14.00 Karşıyaka - Muş Spor Kulübü
Nesine 3. Lig 2. Grup
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor - Balıkesirspor
Nesine 3. Lig 4. Grup
14.00 Edirnespor - 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.