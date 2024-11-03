Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün zorlu maçlar oynanacak.

Alt sıralardan kurtulmak isteyenlerle üst sıralarda yer kapmayı amaçlayan takımların kıyasıya mücadele edeceği Kırmızı Grup’ta tüm maçlar bugün oynanacak.

Haftanın açılış maçında Çimentaş Elazığspor kendi sahasında Ankara Demirspor’u konuk edecek. Bu maç için düdük saat 13.30’da çalacak. Gruptaki diğer tüm maçlar ise saat 14.00’te başlayacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin Somaspor karşısında galibiyet arayacağı haftada Nazilli Spor A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.’yi ağırlayacak.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Turkish Oil Yeni Mersin İ.Yurdu, sahasında karşılaşacağı Karacabey Belediye Spor A.Ş. karşısında 3 puan arayacak. Konuk ekip ise üst sıralar için deplasmanda galibiyeti kovalayacak.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile Giresunspor’un karşılaşacağı haftada, lider Menemen Futbol Kulübü geçtiğimiz haftaki puan kaybını telafi etmek için Merkür Jet Erbaaspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Belediye Derince Spor kendi sahasında güçlü rakiplerden Serik Belediyespor’u konuk edecek. Ligin tek namağlup takımı Serik Belediyespor hem unvanını korumak hem de zirve yarışını bırakmamak için 3 puanla dönmek isteyecek. Ev sahibi ekip ise alt sıralardan kurtulmak için maçtan gülerek ayrılmak için ter dökecek.

Karaman Futbol Kulübü’nün, zirve ortaklarından Bucaspor 1928’i ağırlayacağı haftada bir diğer güçlü ekip Motolux 68 Aksarayspor da Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Oynanacak maçlar hem zirveyi hem alt sıraları yakından ilgilendiriyor.