Nuraş ve Yıldız Akdoğan çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü olarak Hakkari'de dünyaya gelen Ravda, imam olan babasının görevi nedeniyle Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap Mahallesi'nde yaşıyor. Ortalama 4-5 bin doğumda bir görülen anüs kapalılığı nedeniyle Ravda, 8 yıl içinde ilki Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'nde olmak üzere Konya, Ankara ve İstanbul'da, son olarak da Irak'ın Duhok kentindeki özel bir hastanede 14 operasyon geçirdi. Ailesinin gösterdiği yoğun çabaya rağmen sağlığına kavuşamayan Ravda, ihtiyacını sonda ile karşılıyor. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ravda, tedavi olup yaşıtları gibi oynamak istiyor.

'AMELİYAT İÇİN BİZE UMUT VERDİLER'

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Gürpınar'a bağlı kırsal Hoşap Mahallesi'nde imam olarak görev yapan Nuraş Akdoğan, "Kızımın sinir ve kasları çalışmıyor. İlaç kullanarak tuvaletini sonda yardımıyla yapıyor. Bu durum çocuğumun sosyal ve okul hayatını etkiliyor. Arayışlara başladık. İngiltere'de 2 yıl önce bulduğumuz bir hastanede ameliyat için bize umut verdiler. Çocuğumun tedavisini sürdürebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığımız görevlendirmemi yapıyor. 1 ay içerisinde gitmeyi planlıyoruz. Ancak hastane masrafları yaklaşık 32 milyon lira olduğu için ve buna da gücümüz yetmediği için hayırseverlerin desteklerine ihtiyacımız var" dedi.

'2 AY GİBİ KISA BİR SÜRESİ VAR'

Nuraş Akdoğan, "Çocuğumun 2 ay gibi kısa bir süresi var, bu süreçte operasyon geçirmesi gerekir. Kızım en nadir görülen hastalıkla mücadele ediyor. 8 yıldır evde çocuğumuzla uğraşıyoruz. Hem o yıprandı hem de bizim psikolojimiz bozulma derecesine geldi. Bugüne kadar tedavi için gittiğimiz hastanelerde maddi, manevi yıprandık, netice de alamadık. O yüzden çocuğumun daha fazla bıçak altına yatmasına razı olmadık. İngiltere'de bir umudumuz var, bunun için mücadele veriyoruz. Hayırseverler, valilik olurlu açılan resmi 71 0001 0090 1076 5768 3050 05 IBAN numarasına yardımda bulunabilirler" diye konuştu.