TFF 2. Lig 3. Tur Play-Off ilk maçları bugün oynanacak. AcnTurk Sigorta Van Spor FK deplasmanda 1461 Trabzon ile karşı karşıya gelecek.
Van Spor taraftarlarının alınmayacağı maç, Ortahisar Yavuz Selim Stadında oynanacak ve saat: 15:30'da başlayacak.
AcnTurk Sigorta Van Spor FK, zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi amaçlıyor.
MAÇ HANGİ KANALDA?
1461 Trabzonspor FK - AcnTurk Sigorta Van Spor FK arasında oynanacak olan play-off 3. Tur ilk maçı Türkiye Futbol Federasyonu resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Takımlar rövanş maçında ise 27 Mayıs 2024’te Van Atatürk Şehir Stadyumunda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Wanhaber- Mecnun Çali