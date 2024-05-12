Eyüpspor ile Göztepe'nin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği 1. Lig'de Sakaryaspor, Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'dan biri daha play-off'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek.

Geçen sezon değişen statüyle lig üçüncüsü Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off'ta Bodrum FK ile Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor tek maç olarak 16 Mayıs Perşembe günü play-off 1. turunda karşılaşacak. Bu turu geçecek ekipler iki maç yapacak.

Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak.

Play-off'ta 29. sezon

Bu sezon 29. defa uygulanan play-off sisteminde şimdiye kadar 22 takım bir üst lige çıktı.

Kasımpaşa'nın 3 kez play-off'tan Süper Lig'e yükseldiği ligde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor play-off'ta ilk kez mücadele edecek

Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un ilk defa yer alacağı play-off'ta Boluspor yedinci, Sakaryaspor altıncı ve Bodrum FK ikinci kez mücadele edecek.

Daha önce 1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te play-off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. Bu sezon doğrudan play-off finaline yükselen yeşil-siyahlı takım, bir kez play-off finalinde Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti.

Play-off oynadığı 1979-1980'de Süper Lig vizesi alan Boluspor, biri finalde olmak üzere 1994-1995, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017 ve 2017-2018 play-off'larında Süper Lig'e çıkamadı.

Ligde 2. sezonunu geçiren Bodrum FK, geçen sezon play-off finalinde Pendikspor'a yenildi.

Daha önce 3 kez doğrudan Süper Lig vizesi alan Kocaelispor, ilk kez play-off'ta yer alacak. 2022-2023 sezonu bitiminde 1. Lig'e çıkan Ahlatcı Çorum 1. Lig'deki ilk senesinde play-off'a kalmayı başardı.