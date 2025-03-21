Yarın oynayacağı Diyarbekir Spor AŞ. maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde tamamlayan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Somaspor’u 2-1 yenerek hanesine 3 puanı yazdıran kırmızı-siyahlı ekip, lider ile puan farkını düşürmek ve play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak için taraftarı önünde kazanmak istiyor.

2. devreye iyi başlayan ardından inişli çıkışlı haftalar geçiren Van ekibi rakibi karşısında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

Üst sıralardaki hedefini sürdüren temsilcimiz, düşme hattında olan Diyarbekir Spor AŞ. ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde tamamlarken, teknik direktör Serhat Gülpınar da oyuncularına son taktikleri verdi.

Konuk ekibin düşme hattına yakın olması da maçı daha zorlu kılacağa benziyor.

22 Mart Cumartesi günü (yarın) saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşma Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak. İlk devre karşılaşmasında Artı Değer Van Spor FK deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK 48 puan ile 5. sırada yer alırken konuk Diyarbekir Spor AŞ ise 21 puan ile 15. sırada bulunuyor.

VANSPOR’DAN TARAFTARLARA ÇAĞRI!

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, 28. hafta karşılaşmasında Diyarbekir Spor AŞ’yi konuk edeceği maç öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.

“TRİBÜNDE YERİNİ AL”

Taraftarların tribünlerdeki yerini almasını isteyen Vanspor FK tarafından yapılan çağrıda, “En Büyük Vanspor! Cumartesi günü evimizde Diyarbekirspor ile karşılaşıyoruz. Sahadaki mücadeleye tribünden güç vermek için sen de yerini al! Birlikte sevinecek, birlikte mücadele edeceğiz. Vanspor’umuz için, bu şehrin hikâyesi için cumartesi günü omuz omuza verip “En Büyük Vanspor” diye haykıracağız…!” denildi.