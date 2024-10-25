Sağlık Sorunlarıyla Yüzleşiyor

Özer, beyindeki damar zayıflığı nedeniyle dengesiz bir yürüyüş sergilediğini belirterek, "Beyin damarlarından ikisinde önemli ölçüde gelişme var; bu nedenle göndererek yürüyorum" dedi. Ancak tüm zorluklara rağmen uyum sağlamak için sahneye uygun dimdik ayakta durmayı başardığını vurguladı ve bu durumun azminin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Tedavi Süreci ve Kaygı Bozukluğu

Zerrin Özer, omurilik ameliyatının ardından yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve eşitlemenin birleştirildiğini belirtti. Bu zorlu süreçte hem fiziksel hem de ruhsal olarak destek arayışında olduğu görülüyor.