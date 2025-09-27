Yüksekova'da arıcılıkla uğraşan 7 kadın üreticiye, Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD-3 Programı kapsamında yüzde 70 hibe desteği ile toplam bin 275 adet katlı boş kovan dağıtımı yapıldı.

Program çerçevesinde üreticilere ayrıca 5 karavan, 4 sağım makinesi ve çeşitli arıcılık ekipmanlarının da en kısa sürede teslim edileceği kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kovanların teslimatının tamamlandığını, diğer malzemelerin ise üretim aşamasında olduğunu ve kısa zamanda kadın arıcılara ulaştırılacağını belirtti.

Kovanlarını teslim alan kadın üreticiler, devletin verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, bu tür teşviklerin gençlerin memleketlerinde kalıp üretime katılmasını sağladığını dile getirdi. Ancak kovanların boş olmasından dolayı üretime hemen başlayamadıklarını vurgulayan kadın arıcılardan Zinet Kaplan, "Devletimizin bu destekleri çok önemli. Ancak şu anda kovanlar boş olduğu için çalışmalara başlayamıyoruz. Arı desteği de verilirse üretimimize hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha önce küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yasemin Sırrı ise destekler sayesinde üretimlerini çeşitlendireceğini belirterek, arıcılıkla birlikte hayvancılığa da devam edeceğini söyledi.

Programda konuşan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, kadınların üretime katılımını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Kadın istihdamını güçlendirmek için desteklerimiz sürecek. Şu an kovanlarımız boş olsa da ilerleyen dönemlerde arı desteği de sağlanacak. Kadınlarımız ve gençlerimiz için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Kovan dağıtım törenine Hakkâri İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Şen, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, köylüler ve destekten faydalanan kadın üreticiler katıldı.