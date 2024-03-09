Yüksekova-Van karayolu üzerinde bulunan yeni köprü mevkiindeki dağdan aralıkla karayoluna inen dev kaya parçaları tehlike saçmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda gece saatlerinde inen kaya parçaları yolu tamamen kapatırken, kayaların isabet etmesi sonucu bir araç zarar görmüş ve içinde bulunan sürücü yaralanmıştı.

Yaşanan olay üzerine bölgede aylardır nöbet tutan Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, bölgeyi kaya parçalarını temizleyerek trafiğe açmıştı. Bugün akşam saatlerinde aynı noktada sürücülerin seyir halinde olduğu sırada taş parçaları yola inmesi sonucu sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler bölgeyi temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.