Yüksek Seçim Kurulu, aralarında Van’ın da bulunduğu bazı iller için personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımı ile ilgili yayımlanan ilana göre, Van’ın 6 ilçesine toplam 6 Zabıt Katibi personeli alınacağı belirtildi. İlana göre 25 kişi Ankara merkez teşkilatında, 110 kişi ise taşra teşkilatında görevlendirilecek.

Van’da personel alımı yapılacak ilçeler ise Başkale, Çaldıran, Çatak, Gevaş, Özalp ve Saray olarak açıklandı.

Yayımlanan ilanda, “Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) personel alınacaktır.” denildi.

BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ

-Başvurular 14 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 25 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59.59’da sona erecek.

-Başvurular, e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla ya da Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden (https://kariyerkapisi.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.

-Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

-Adaylar, her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

-Türk vatandaşı olmak,

-İlk defa devlet memurluğuna atanacaklar için, sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanun’un 40. maddesindeki yaş şartını taşımak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

-Askerlik durumu bakımından askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

-2024 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

İlanla ilgili tüm detaylara https://kamuilan.sbb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.