Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, temsilciliklerde 1 milyon 662 bin 41, gümrüklerde ise 123 bin 529 seçmen oy kullandı.

OY KULLANMA TARİHLERİ

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

- YURT DIŞI OYLAR, ATO CONGRESIUM FUAR MERKEZİ'NDE MUHAFAZA EDİLECEK

Yurt dışında oy kullanma işleminin yarın sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE KULLANILAN OY SAYISI 2018 SEÇİMİNDEKİ SAYIYI GEÇTI

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 6 Mayıs itibarıyla 2018 seçimindeki oy sayısını geçmişti. 2018 seçimlerinde 1 milyon 358 bin 584 olarak gerçekleşmişti. Gümrüklerde ise dün itibarıyla 110 bin 355 kişi oy kullandı.

- EN FAZLA SEÇMEN ALMANYA'DA, EN AZI İSE BREZİLYA'DA

YSK verilerine göre, en çok yurt dışı seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.

Sandık kurulan ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek. Haber7