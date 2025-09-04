Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle 2023'te uygulamaya konulan depremzede kontenjanları kapsamında, bu yıl 8 bin 726 depremzede aday yükseköğretim programlarına yerleşti.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden adaylar ile bu illerde ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören adayların yararlanabildiği toplam 9 bin 141 ek kontenjanın yüzde 95'i doldu.

Şehit ve gazilerin eş ve çocuklarıyla gazi adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrılan 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanının ise 971'ine yerleştirme yapıldı, kontenjandaki doluluk oranı yüzde 24 oldu.

Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlara 2025-YKS'de 11 bin 682 ek kontenjan ayrıldı, 9 bin 309 kadın aday bu haktan yararlanarak üniversiteli olmaya hak kazandı. Bu kontenjanlardaki doluluk oranı yüzde 80 oldu.

Öte yandan, 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjan kapsamında 2023'te ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler yükseköğretim yolculuklarını tamamladı. Ön lisans programını bitiren 1557 kadın öğrenci bu yıl mezun oldu.

2025-YKS'de, şehit ve gazi yakını, gazi, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan toplam 24 bin 868 ek kontenjanın 19 bin 6'sına yerleştirme yapıldı. Adaylar, henüz dolmayan 5 bin 862 kontenjan için ek yerleştirme sürecinde başvuru yapabilecek.

Genel kontenjan ve özel kontenjan sıralamaları ayrı yapılıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde kapsayıcılığı ve toplumsal katılımı önemsediklerini belirterek, söz konusu kontenjanlarla özellikle dezavantajlı adayların yükseköğretime erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Özvar, genel kontenjan ve özel kontenjan şartlarına göre tercih yapan ve yerleşen adayların, kendi kategorileri içerisinde ayrı sıralamalara tabi olduklarına, adaylar arasında herhangi bir hak kaybı veya eşitsizliğin söz konusu olmadığına dikkati çekti.

Depremzede adaylar için ayrılan ek kontenjanların, gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Özvar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi adaylar için ayrılan ek kontenjanların şehit yakınlarına ve gazilere şükran borcunun mütevazı bir ifadesi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özvar, 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjanların fırsat eşitliğini genişletmek ve yükseköğretime adil erişimi artırma hedefiyle tasarlanıp uygulamaya geçirildiğini belirterek, dezavantajlı gruplara imkan sunulmasının ve her ferdin eşit fırsatlara sahip olmasının sosyal devletin gereği olduğuna işaret etti.