Çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak ve daha yaşanabilir temiz bir kent için çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarının yanı sıra ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında da çevre temizliği çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.

Başlatılan çevre temizliği çalışması kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile ilçe belediyeleri ekipleri Van Oto Sanayi Sitesi çevresinde kapsamlı çevre temizliği yaptı.

Temizlik çalışmalarında hassasiyet göstererek alanı çöplerden arındıran ekipler, temiz bir çevre için herkesin katkısının önemli olduğunu belirtti.