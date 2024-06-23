1938 yılında Bursa'da dünyaya gelen Yıldırım Gürses, müzik kariyerine erken yaşlarda başladı. Liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuyan Gürses, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ni kazanarak üniversite eğitimine devam etti.

Yirmi yaşındayken 1959 yılında Ankara Devlet Operası sınavına giren Yıldırım Gürses, Türkiye birincisi oldu. Opera'da 7-8 ay çalıştıktan sonra ayrılan sanatçı, TRT Ankara Radyosu sınavını da birincilikle kazanarak burada çalışmalarına devam etti. 1961 yılında üniversiteden mezun olan Gürses, "Kazablanka Gazinosu"nun sahnelerinde kendi bestelerini seslendiriyordu.

1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin Altın Mikrofon Yarışması'na sözü ve müziği kendisine ait "Gençliğe Veda" isimli plağı ile katılan Yıldırım Gürses, birincilik elde ederek Klasik Türk müziğinde çok sesliliğe geçiş dönemini başlattı. Sanatçı, "Son Mektup", "Mazideki Aşk", "Bir Kırık Kalp", "Bir Garip Yolcu", "Sonbahar Rüzgârları" gibi hit parçalarıyla popüler müziğin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Neden Öldü?

Uzun yıllar boyunca müzik dünyasına damga vuran Yıldırım Gürses, 18 Kasım 2000 tarihinde 62 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Efsane sanatçının vefatı, müzikseverleri derinden sarstı.

Yıldırım Gürses'in, Türk Sanat Müziği'ne yaptığı katkılar ve bıraktığı mirasla, sevenlerinin gönlünde sonsuza dek yaşayacağı aşikâr. Sanatçının anısı, her zaman taze kalacak.