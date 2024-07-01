Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl 90 bini aşkın cami ile uygun mekânlarda düzenlenen yaz Kur'an kurslarındaki eğitimler başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların Yaz Kur'an Kursları'na yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kur'an-ı Kerim ile İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatı (siyer) gibi derslerin işleneceği yaz Kur'an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaygın din eğitimi programları kapsamında ülke genelinde bugün başladı.

Bugün start alan Yaz Kur'an Kurslarına, yoğun bir katılım olması bekleniyor. Her sene binlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur'an kurslarının bu yıl daha çok ilgi görmesi hedefleniyor. 23 Ağustos'a kadar sürecek kursların, her yıl olduğu gibi bu yılda Van'da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Kentteki yüzlerce camide binlerce çocuğa Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra manevi değerler de öğretilecek. Yaklaşık 2 ay sürecek kurslarda çocuklar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de buluşacak.

İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur'an kursu öğreticilerinin görev alacağı eğitimler talepler doğrultusunda öğleden önce veya sonra günde 3 saat şeklinde planlanarak 8 hafta devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur'an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden Yaz Kur'an Kursları bugün başladı. Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgilerin öğretildiği kurslar, yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat eğitimi sunarken, yaz Kur'an kursunun bu yıl yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Gençlerin ortam öğrenmesine imkan hazırlayan Yatılı Yaz Kur'an Kursları ise dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacak. Birinci dönem; 01 Temmuz-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında; ikinci dönem 29 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında, öğrenme düzeylerine ve gelişim evrelerine uygun olarak temel düzeyde bilgi, bilinç ve beceri kazanmaları hedeflenen programla aynı zamanda sosyal, kültürel faaliyetler ve sportif etkinliklerle desteklenecek. Öğrencilerde sorumluluk, fedakârlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesi amaçlanan Yatılı yaz Kur'an kursları bugün itibariyle ülke genelinde başladı.

