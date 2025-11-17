Van Gölü'nde su seviyesinin azalması ile Çarpanak Adası'nda bulunan ve Ktouts Manastırı'na ulaşmak için yapılan 1 kilometrelik antik yolun büyük bölümü ortaya çıkarken; Tuşba Belediyesi, vatandaşların sık sık gittiği bölgede boğulma vakalarına karşı Türkçe-Kürtçe uyarı levhaları astı.

'BÖLGEDE SU AKINTILARI FAZLA'

Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Birim Müdürü Burak Işık (45), gölün riskli bölgelerinde boğulma vakalarına karşı zabıta ekiplerinin denetim yaptığını ve o bölgelere uyarı levhalarının asıldığını söyledi. Işık, "Çarpanak Adası'nda gölün çekilmesiyle birlikte antik yol ortaya çıkmış. Belediye olarak başta bu bölge olmak üzere Mollakasım'daki mavi bayraklı plaj ile diğer riskli bölgelere Kürtçe-Türkçe uyarı levhaları astık. Antik yolun ortaya çıktığı bölgede her ne kadar çok güzel bir görüntü olsa da gölün bu kısmında su akıntılarının fazla olması sebebiyle insanların kendi can güvenliği için dikkatli olmaları gerekiyor. Bu yol, akıntılar nedeniyle büyük tehlike arz etmektedir" dedi.

'CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ'

Işık, "Geçmiş yıllarda buralarda boğulma vakaları yaşanmış. Biz de buna önlem olarak uyarı tabelalarımızı yerleştirdik. Gölün içinde bulunan manastırı görmek için bölgeye gelen insanlar, zaman zaman tehlikeyi göze alıp, bu antik yolu kullanıyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarda gölün çekilmesiyle ortaya çıkan antik yol, cazibe merkezi haline gelmiştir. İl dışından gelen vatandaşlar, bu görüntüye bakarak bölgedeki kiliseyi görmek için geliyorlar. Ancak burada bilinmesi gereken nokta şudur; gerçekten o yol, çok tehlikeli. Dengelerini kaybedip, suya düşebilirler. Daha önce burada boğulma vakaları yaşanmış. Gelen vatandaşlarımızın uyarı levhalarımızı dikkate almalarını istiyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN 'ZAMANLAMA' TEPKİSİ

Van Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle Çarpanak Adası’nda ortaya çıkan antik yol, bölgeye ilgi çekerken Tuşba Belediyesi’nin alana yerleştirdiği Türkçe-Kürtçe uyarı levhaları bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, uyarı levhalarının yaz aylarında değil de kışın asılmasını eleştirerek, bölgede bu mevsimde yüzme faaliyeti olmadığını dile getirdi.

Bölge sakinleri, “Yazın insanlar yüzerken, boğulma olayları yaşanırken belediyenin aldığı herhangi bir önlem yoktu. Şimdi kış geldi, göle giren yok. Bu tabelalar çok geç kalmış bir önlem” diyerek belediyeyi eleştirdi. Özellikle sosyal medyada, “Turizm sezonunda neden düşünülmedi?”, “Boğulma vakaları yazın oluyor, tedbir şimdi alınıyor” şeklinde yorumlar dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar ise tabelaların yerinde bir uygulama olduğunu ancak mevsimsel olarak anlam ifade etmediğini belirterek, “Elbette uyarı olmalı ama zamanlama doğru değil. Yazın nöbet tutacak zabıta yoktu, şimdi gölde kimse yokken nöbet tutuluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tuşba Belediyesi ise eleştirilere yönelik açıklamasında, önlemlerin yalnızca yaz aylarına yönelik olmadığını, göl çevresinin her mevsimde ziyaretçi aldığı için uyarıların bu dönemde de gerekli olduğunu ifade etti.