Uyanmaya Hazır Mısın dizisine yeni bir isim katıldı: Yasemin Kay Allen. Buğra Gülsoy, Demet Evgar ve Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü isimlerle başrolleri paylaşan Yasemin Allen, Dora Ersoy karakteriyle izleyicileri büyüledi. Bahar dizisi, her hafta salı günleri izleyiciyle buluşuyor ve Yasemin Kay Allen'in Dora rolüyle katılımıyla daha da ilgi çekici hale geldi.

Dora Ersoy karakteriyle Yasemin Kay Allen, Bahar dizisinde dikkat çeken bir performans sergiliyor. İngiliz kökenli Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, Bahar dizisinde Dora karakterini canlandırıyor. Dora'nın hikayesi, Bahar ve Evren arasındaki ilişkiyi değiştiriyor ve dizinin yeni bölümleri heyecan dolu anlar sunuyor.

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da Londra'da doğdu. Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Allen, üç aylıkken Türkiye'ye gelerek burada büyüdü. Avustralya'ya yerleşen Allen, lise yıllarında çeşitli sanat dersleri aldı. Queensland Üniversitesi sinema televizyon bölümünden burs kazanarak eğitimine devam etti ve Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Yasemin Kay Allen, oyunculuk kariyerine 2008 yılında Elif dizisiyle adım attı. Sonrasında Kavak Yelleri, Yerden Yüksek, Merhamet, ve Şeref Meselesi gibi önemli projelerde rol aldı. Türk televizyon ve sinemasının sevilen yüzlerinden biri haline gelen Allen, başarılı oyunculuğu ve dikkat çeken projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yasemin Kay Allen'in Bahar dizisindeki performansı da izleyiciler tarafından takdirle karşılanmaktadır.