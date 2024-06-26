Yaşar Yakış'ın Şok Eden Ölüm Haberi! Ünlü Siyasetçi Neden Öldü? Neden İhraç Edildi?

AK Parti’nin Kurucularından Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış’ın Ölüm Sebebi Ortaya Çıktı!

Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Yaşar Yakış'ın ölümü bugün gündeme bomba gibi düştü. Peki, Yaşar Yakış kimdir? Neden ihraç edilmişti? İşte detaylar...

1938 yılında Düzce’de doğan Yaşar Yakış, Türkiye’nin en önemli diplomat ve siyasetçilerinden biriydi. Anvers Başkonsolosluğuna atanmasıyla tanınan Yakış, Lagos, Roma ve Şam Büyükelçiliklerinde de görev yaptı. Brüksel’deki NATO Daimi Temsilciliğinde çalıştıktan sonra 1985 yılında İSEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurdu. 1988’de Riyad, Kahire ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi'nde T.C. Daimi Temsilcisi olarak çalıştı.

2001 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli olan Yakış, aynı yıl AK Parti’nin kurucuları arasında yer aldı. 2002’de Düzce Milletvekili olarak seçildi ve 18 Kasım 2002’de Dışişleri Bakanı olarak atandı. Milletvekilliği sonrasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Yaşar Yakış Neden İhraç Edildi?

Yaşar Yakış, milletvekilliği sonrası AK Parti’yi eleştiren köşe yazıları ve açıklamalarıyla gündeme geldi. Bu eleştiriler, Yakış’ın partiden ihraç edilmesine neden oldu. 28 Mart 2016’da yapılan açıklama ile AK Parti’den ihraç edildi.

82 yaşındaki Yaşar Yakış, Ankara’daki Özel Güven Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Hastalığı gizli tutulan Yakış’ın bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Ünlü siyasetçinin vefatı, sevenlerini ve siyaset dünyasını derinden üzdü.

Son Dakika! Yaşar Yakış’ın Ölüm Haberi ve Detayları

Yaşar Yakış’ın ölümü, sadece Türkiye değil, uluslararası düzeyde de yankı buldu. Ünlü siyasetçinin ani vefatı, AK Parti’nin kurucu kadrosunda yer alması ve sonrasında partiden ihraç edilmesi ile birlikte tekrar gündeme geldi.

Yaşar Yakış’ın Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler:

Doğum Yılı: 1938

1938 Doğum Yeri: Düzce

Düzce Görev Yaptığı Yerler: Anvers, Lagos, Roma, Şam, Brüksel, Riyad, Kahire, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi

Anvers, Lagos, Roma, Şam, Brüksel, Riyad, Kahire, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Siyasi Kariyer: AK Parti kurucu üyesi, Düzce Milletvekili, Dışişleri Bakanı

AK Parti kurucu üyesi, Düzce Milletvekili, Dışişleri Bakanı Partiden İhraç Tarihi: 28 Mart 2016

28 Mart 2016 Ölüm Tarihi: 2024