Ankara'da dün saat 15.00 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde Şimşek çiftinin evinde Hasan Şimşek, iddiaya göre eve geldiğinde eşi Esma Şimşek ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen A.H.'yi birlikte yakaladı.

Hasan Şimşek, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve A.H.’ye saldırdı.

Eşiyle başka bir adamı evinde bastı

Yaşanan arbede sırasında Esma Şimşek ve A.H. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Şimşek ise kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çarı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üçü de hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları, geldikleri olay yerinde krizi geçirdi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öldürülen kişi komşusu çıktı

Öte yandan Ankara'nın Sincan ilçesinde Hasan Şimşek’in eşi ile birlikte öldürdüğü A.H.’nin, aynı apartmanda oturan komşuları olduğu öğrenildi.

Bu arada Şimşek çiftinin 2 çocuğu olduğu ve yakınlarının çocuğu yanlarına aldıkları öğrenildi.