Van'da 2011 yılında meydana gelen büyük deprem, birçok yapıyı yerle bir ederken geride onarılması zor izler bıraktı. Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Hacı Yunus Camii de bu yıkımdan nasibini aldı.

Depremde hasar gören cami, o günden bu yana terk edilmiş bir halde durdu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bir türlü yıkılıp yeniden inşa edilemeyen cami, bölge halkının ortak yarası haline geldi.

Geçtiğimiz yıl valilik ve diğer yetkili mercilerden alınan izinlerle Hacı Yunus Camii'nin yeniden inşası için düğmeye basıldı. Bölge halkı ve hayırseverlerin katkılarıyla başlayan inşaat, ne yazık ki bir yıl geçmesine rağmen maddi yetersizlikler nedeniyle yarım kaldı. Camii, bu nedenle hala tamamlanmayı bekliyor. Hacı Yunus Camii'nin yeniden ibadete açılması için hayırseverlerin yardımı bekleniyor.