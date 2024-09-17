İzmir'de Kanlı Bir Gece: Minibüs Şoförü Öldürüldü!

12 Eylül gecesi, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Evka 3 Mahallesi’nde bir minibüs şoförü, aracı son durağa getirdiği esnada silahlı bir saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Minibüs şoförü Doğukan Akgün, silahların hedefi oldu ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Korkunç Saldırı Sonrası Şüpheliler Kayıp!

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen saldırı anının ardından, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederken, sağlık ekipleri Akgün’ün yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Saklandığı Yerde Yakaladı: Şüpheli Gümüldür’de!

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliği tespit edildikten sonra, A.Y. (19) isimli şüpheli Menderes ilçesinin Gümüldür Mahallesi’nde saklanırken yakalandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, A.Y. suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Yanlışlıkla İşlediğini İddia Ediyor: Şüpheli Tutuklandı!

Gözaltına alınan A.Y., emniyette verdiği ifadede, tabancasının yanlışlıkla ateş aldığını ve cinayeti kazara işlediğini öne sürdü. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.