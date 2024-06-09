Saat 01.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Tren Yolu mevkisinde her ikisi de alkollü olan Sinan T. ile Remzi Zeybek arasında 'yan baktın' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, kavgada Zeybek, sol bacağına ve karnına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Zeybek kurtarılamadı, Sinan T. teslim oldu

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Zeybek, burada kurtarılamadı.

Zeybek'in acı haberini alan yakınları yasa boğulurken, Sinan T. polis merkezine giderek teslim oldu.