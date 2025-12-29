AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonda DEAŞ’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonda 6 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç: 5 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, operasyon sırasında şehit olan kahraman polislere Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa dileğinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Tunç, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Operasyonla ilgili geçici yayın yasağı getirildi

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak Yalova Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM) yapılan açıklamada ise Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Başsağlığı mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

