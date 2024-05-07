Van ve çevresinde son yıllarda kuraklığın çok fazla hissedildiği bölgelerde mart ayı yağışları yüzleri güldürdü. Bu yıl mart ayındaki yağışlar 87 milimetre olarak ölçülürken 2003 yılında Mart ayındaki 84 milimetrelik yağış rekoru da kırıldı. Son 10 yıldır barajların yüzde yüz dolmadığı kentte, bu yıl mart ayı yağışları son 21 yılın rekorunu kırarak yüz güldürdü.

“Yağışların bol olması hemen barajlardaki doluluk oranı kendini gösterdi”

Geçtiğimiz yıllarda yağışların az olması sebebiyle Van Gölü havzasında bulunan barajlarda ciddi anlamda su kaybının yaşadığını ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Özellikle kışın bol kar yağışı ve ilkbahar ayında yağışların fazla olmasıyla beraber havzadaki barajların doluluk oranının arttığını görüyoruz. Bu çok sevindirici bir durum.

Çünkü havzadaki akarsulardaki en büyük sorunlardan birisi debilerin düzensiz oluşu. Kış mevsiminde debiler yüksek, suya ihtiyaç olduğumuz dönem yaz mevsiminde debilerde ani bir düşüş meydana geliyor. Akarsuların üzerinde kurulan barajlar suyu depo ederek yaz mevsiminde ihtiyaç duyduğumuz suyu saklıyor.

Yağışların bol olması hemen barajlardaki doluluk oranı kendini gösterdi. Özellikle Van Gölü’nün güneyindeki Zernek Barajı. Yine Karasu Çayı üzerinde kurulan Sarımemet Barajı, Sıhke Göleti ve Erciş ilçesinde bulunan Koç Köprü Barajı doluluk oranları son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bu durum uydu görüntülerinde de yansımış durumda.

Uydu görüntülerine baktığımız zaman geçen yıllarla kıyaslanmayacağı kadar barajların doluluk oranının arttığını görüyoruz. Suyumuz bol diye bir durum söz konusu değil. Çünkü önümüzdeki aylarda yağışlar kesildiğini, buharlaşmanın artığını göreceğiz. Bu sebepten dolayı suyu idareli kullanmamız lazım. Çünkü Van Gölü’ne dökülen akarsular yalnızca tarımsal sulama için değil, gölden üremek için göç eden inci kefallerini de ilgilendiriyor. Ümit ediyoruz ki son 3-4 yıldır sağlıklı bir şekilde gerçekleşmeyen inci kefallerinin üremesi bu sene sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Van Gölü’ndeki inci kefali stoğunda olumlu olumlu bir katkı sınar.