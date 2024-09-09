Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2. Başkanı, iş insanı Veysi Gençer, Diyarbakır'daki Narin Güran olayıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Narin Güran'ın katillerinin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirten Gençer paylaşımında, "Masum bir çocuğun hayatının bu kadar vahşice sona erdirilmesi, hepimizin yüreğine derin bir acı bıraktı. 8 yaşındaki Narin Güran, hayallerinin en güzel zamanında, bu zalim dünyadan koparıldı. Bir çocuğun gözlerinde umut, kalbinde sevgi olması gerekirken, Narin’in yaşadığı bu karanlık, insanlık adına affedilemez bir suçtur. Narin’in melekler gibi saf ruhuna kıyanlar, sadece onun hayatını değil, hepimizin vicdanını kirlettiler. Devletimizden, bu canilere en sert adaletin uygulanmasını bekliyoruz. Narin’in masumiyeti ve saflığı, bizler için bir emanet. Onun hatırasına sahip çıkmak, bu dünyada kalanların en büyük sorumluluğudur. Narin, şimdi meleklerin yanında huzur içinde, ama bizler bu dünyada onun için adalet sağlanana kadar rahat edemeyeceğiz. Ülkemize sabır ve dayanma gücü diliyorum, Narin’in ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin