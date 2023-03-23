Şampiyonluk yolunda Cumartesi günü en kritik maçımıza çıkıyoruz, takıma ve teknik heyete güvendiğini ifade eden Ürüm, "Geldiğimiz noktaya hep birlikte mücadele ederek geldik. Bu ligde yenemeyeceğimiz takım olmadığını defalarca gösterdik.

Karacabey Belediyespor maçı çok önemli bir maç. Sabırla takımımıza destek verelim. Taraftar gruplarımızın her zaman takımın yanında olması motivasyon açısından bizim için itici bir güç" şeklinde konuştu.

Veysel Ürüm, “Şampiyonluk yolunda Cumartesi günü kendi evimizde karşılaşacağımız Karacabey Belediyespor Futbol Kulübü maçını kazanmamız için takımımızın 12’nci oyuncusu olan vefalı taraftarlarımızı da tribündeki yerlerini almalarını istiyoruz. Cumartesi günü stadı doldurarak takımımıza 90 dakika destek verelim” dedi.