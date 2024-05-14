Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılan bildirimde yarın (15.05.2024) Van’ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Erciş, Muradiye, Özalp ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

VEDAŞ tarafından enerji kesintilerinin yapılacağı ilçeler ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00- 17.00 saatleri arasında Bahçıvan, Cumhuriyet ve Hafıziye mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

09.00- 17.00 saatleri arasında Dönemeç ve Gölkaşı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

13.00-18.00 saatleri arasında Alnıak, Giyimli, Hoşap, Koçgüden, Mollahüseyin, Taşdöndüren, Tutmaç ve Yedisalkım mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00- 17.00 saatleri arasında Aşağı Göze ve İncesu mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00- 17.00 saatleri arasında Gönderme mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00- 17.00 saatleri arasında Aşağıkoçkıran, Çavuşlar, Damlacık, Eğribelen, Günyüzlü, Oymaklı ve Yukarıbalçıklı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.