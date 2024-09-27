MEDAR Nedir ve Nasıl Kullanıldı?

MEDAR, yerli ve milli imkanlarla üretilen bir mobil radar sistemidir. Gece gündüz, yağmurlu ve karlı havalarda kullanılabilen bu cihaz, hız kurallarına uymayan araçları tespit etmek için kullanıldı.

Denetimlerde Hangi İşlemler Yapıldı?

Denetimlerde hız kontrolü yanı sıra emniyet kemeri, alkol ve uyuşturucu madde denetimi de gerçekleştirildi. Toplamda 1,568 araç kontrol edildi.

Ceza Uygulama Süreci Nasıldı?

Denetimlerde 84 araca toplamda 228,176 TL cezai işlem uygulandı. Bu ceza, hız kurallarına uymayan araç sahiplerine kesildi.

Hangi Güvenlik Birimleri Katıldı?

Denetim faaliyetlerine 5 trafik jandarması ve 5 jandarma asayiş ekibi katıldı. Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı sabit yol kontrol noktasında bu denetimler gerçekleştirildi.

Gece Denetimlerinin Amacı Nedir?

Bu tür denetimlerin amacı, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uymayan sürücüleri tespit ederek ceza uygulamaktır. Ayrıca, kamu güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını azaltmak hedeflenmektedir.