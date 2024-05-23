Büyükşehir Belediyesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü Mayıs Ayı olağan 3’üncü Genel Kurul Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç Başkanlığında yapıldı.

Olağan Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda meclis üyeleri ve VASKİ yetkililerinin katılımıyla düzenlendi. Olağan Genel Kurul Toplantısında önemli gündem maddeleri görüşüldü.

VASKİ yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi meclisinde proje inceleme ücreti, keşif denetleme ücreti ve atıksu kalite kontrol bedeline artış teklifi yaptı.

Teklifte değiştirilecek ve eklenecek maddeler şu şeklide yer aldı: “VASKİ tarafından yapılan denetimler sonucunda, sadece evsel atıksuyu olan, atıksularını tamamen devir daim yaparak kullanan veya hiçbir atıksu deşarjı olmayan atıksu kaynakları, VASKİ'nin de uygun görmesi halinde, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı kapsamından çıkartılırlar. Ruhsat kapsamından çıkarılan atıksu kaynaklarından keşif denetleme ücreti tutarınca belge ücreti alınır. Ruhsat kapsamı dışında bırakılan atıksu kaynakları isminde, adresinde, faaliyet sektöründe, üretiminde, vb. değişiklikler yaptıkları takdirde, VASKİ’ye bu değişikliklerle ilgili bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde, yapılacak denetimler sırasında bu değişikliklerin tespit edilmesi halinde atıksu kaynağı hakkında, bu yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.”

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, DEM Parti Grup sözcülerinin, VASKİ’nin zorlanması pahasına, esnaflara ek bir maliyet çıkaracak olan maddenin uygun görülmediğini belirttiği ve tarife artışı teklifinin meclis üyelerinin oy birliğiyle reddedildiği kaydedildi.