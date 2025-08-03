Büyük mücadeleler sonucu 1. Lig'e yükselen temsilcimiz Van Spor FK'nin, yeni sezon forma tanıtımı merakla bekleniyordu. Bölge kültürünü yansıtan simgelerin yer aldığı videoda, el emeği göz nuru çalışmalarla hazırlanan formalar videoda sergilendi.

"BİR MİRASIN İZİNİ TAŞIYOR"

Van Spor FK'den yapılan paylaşımda, "94 yıl önce bir hayalle başlayan yolculuk, şimdi yün ipliğinde, dokuma tezgahında, çocukların gözlerinde yeniden can buluyor. Bu forma; köy meydanından stadyuma, emekten armaya uzanan bir mirasın izini taşıyor. Çünkü bu forma, sadece sahada giyilmez… Bu forma, bir halkın hafızasıdır. Ve evet… Bu, bir formadan fazlasıdır." denildi.

İşte Van Spor FK tarafından paylaşılan tanıtım videosu;

94 yıl önce bir hayalle başlayan yolculuk,

şimdi yün ipliğinde, dokuma tezgâhında, çocukların gözlerinde yeniden can buluyor.

Bu forma; köy meydanından stadyuma,

emekten arma’ya uzanan bir mirasın izini taşıyor.



Çünkü bu forma, sadece sahada giyilmez…

Bu forma, bir halkın… pic.twitter.com/tKJZkSJQQw — Vansporfk (@vansporfk) August 2, 2025