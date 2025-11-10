Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de 13. hafta geride kaldı. Özellikle üst sıralarda kıyasıya mücadelelere sahne olan ligde lider bir kez daha değişti.
Bol gollü maçlara sahne olan haftada bazı takımların puan tablosundaki yeri değişirken, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü mağlup olmasına rağmen sırasını korudu. Ancak temsilcimizin liderle arasındaki puan farkı 4’ten 7’ye yükseldi.
Deplasmanda karşılaştığı SMS Grup Sarıyerspor’a 2 – 1 mağlup olarak taraftarlarını üzen temsilcimiz 20 puanla 7. Sırada kalmayı sürdürdü.
Sahasında konuk ettiği İstanbulspor’u 5 – 0 mağlup eden Sipay Bodrum FK 27 puanla liderlik koltuğunu bir kez daha teslim alırken Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 2., Amed Sportif Faaliyetler ise 3. sıraya yerleşti.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
SMS Grup Sarıyerspor 2 - 1 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
Sipay Bodrum FK 5 - 0 İstanbulspor A.Ş.
Özbelsan Sivasspor 3 - 2 Manisa Futbol Kulübü
Bandırma Spor 1 - 0 Boluspor
Sakaryaspor A.Ş. 2 - 3 Serik Spor Futbol A.Ş.
Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Atakaş Hatayspor
Erzurumspor FK 1 - 1 Esenler Erokspor
Adana Demirspor A.Ş. 2 - 7 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 3 - 0 Eminevim Ümraniyespor
Arca Çorum FK 3 - 1 Alagöz Holding Iğdır FK
PUAN DURUMU