Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de 13. hafta geride kaldı. Özellikle üst sıralarda kıyasıya mücadelelere sahne olan ligde lider bir kez daha değişti.

Bol gollü maçlara sahne olan haftada bazı takımların puan tablosundaki yeri değişirken, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü mağlup olmasına rağmen sırasını korudu. Ancak temsilcimizin liderle arasındaki puan farkı 4’ten 7’ye yükseldi.

Deplasmanda karşılaştığı SMS Grup Sarıyerspor’a 2 – 1 mağlup olarak taraftarlarını üzen temsilcimiz 20 puanla 7. Sırada kalmayı sürdürdü.

Sahasında konuk ettiği İstanbulspor’u 5 – 0 mağlup eden Sipay Bodrum FK 27 puanla liderlik koltuğunu bir kez daha teslim alırken Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 2., Amed Sportif Faaliyetler ise 3. sıraya yerleşti.

İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI

SMS Grup Sarıyerspor 2 - 1 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Sipay Bodrum FK 5 - 0 İstanbulspor A.Ş.

Özbelsan Sivasspor 3 - 2 Manisa Futbol Kulübü

Bandırma Spor 1 - 0 Boluspor

Sakaryaspor A.Ş. 2 - 3 Serik Spor Futbol A.Ş.

Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Atakaş Hatayspor

Erzurumspor FK 1 - 1 Esenler Erokspor

Adana Demirspor A.Ş. 2 - 7 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 3 - 0 Eminevim Ümraniyespor

Arca Çorum FK 3 - 1 Alagöz Holding Iğdır FK

PUAN DURUMU