AA muhabirinin aldığı göre, TBMM, 1 Ekim 2024 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında "halk günü" kapsamında 3 bin 82 kişiye Meclis'te gezi programı düzenledi.

Aynı dönemde Birinci TBMM Binası'nı, yani Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni 623 bin 766, Yalova Atatürk Köşkü'nü ise 57 bin 620 kişi ziyaret etti.

TBMM Başkanlığı bu dönemde 404 bin 969 kişiyi ağırlarken, 139 bin 326 kişiye de rehberlik hizmeti verdi.

Öte yandan TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, 28. Yasama Dönemi'nde araştırma ve bilgi sunumu hizmetleri kapsamında, yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin 1002 konu odaklı araştırma gerçekleştirdi.

İdari Teşkilat, 5 bin 740 kitap ve 708 süreli yayını kütüphane koleksiyonuna dahil etti ve 10 bin 290 okuyucuya kütüphane hizmeti verdi.

TBMM Açık Erişim Sistemi'nden faydalananların sayısı da 4 milyon 780 bin oldu.

Arşiv Yönetim Sistemi'nde bulunan sayfa sayısı 10 milyonu geçerken, kütüphanedeki süreli yayınlardan 718 başlık dergi ve 78 başlık gazetenin ilk yayın tarihinden itibaren tüm sayıları kurum içinden erişime açıldı.

Bu dönemde 72 bin 191 evrakın kabul, kayıt, havale, gönderi ve teslim işlemleri yapıldı, Osmanlı Türkçesi ile yazılı tüm arşiv belgeleri dijitalleştirilerek kayıt altına alındı.

Arşiv tasnif hizmetlerinde klasik metotlara son verilerek hizmetlerin elektronik ortamda üretimi, kontrolü ve sunumu konusundaki altyapı çalışmaları birimler arası işbirliğiyle hayata geçirildi.