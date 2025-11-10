Mayıs ayında ibadete kapatılan ve yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra haziran ayında yeniden temeli atılan proje kapsamında ilk olarak pasaj bölümünün tamamlanarak halkın kullanımına açılması planlanıyor. Ardından da tamamlanacak olan cami ibadete açılmış olacak.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE YIKILMIŞTI

Hz. Ömer Camii, 1976 yılında ibadete açılmış ve kent merkezinin önemli yapılarından biri olarak İskele Caddesi, Sıhke Caddesi ile Beşyol Meydanı’nın kesişim noktasında konumlanıyordu. 2011 yılında kentte meydana gelen depremler sırasında yapı hasar görünce güvenlik gerekçesiyle yıkım kararı alındı ve yıkımın ardından yeniden yapım çalışmaları başlatıldı.

91 DÜKKAN YER ALACAK

Mayıs ayında ibadete kapatılan caminin yeniden yapımına haziran ayında başlandı. Proje kapsamında ilk etap olarak caminin altında yer alacak pasajın inşası devam ediyor. Toplam 91 dükkanın yer alacağı pasaj, A Blok ve B Blok olmak üzere iki bölümden oluşacak. İnşaat sahasında çalışmalar aralıksız sürerken ilk etapta pasaj kısmı tamamlanıp faaliyete konulacak.

İLK ETAPTA PASAJ TAMAMLANACAK

Saha yetkilileri, projenin hızla ilerlediğini ve yıl sonuna kadar kaba inşaatın tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. İlk etapta pasajın faaliyete geçirilmesi planlanırken, pasajın tamamlanmasının ardından cami bölümünün inşasına ağırlık verilecek.