Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarışıyor. Kupa serüvenine 3. Turdan dahil olan ve bu turda penaltı atışları sonucunda Fatsa Belediyespor’u eleyen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, dördüncü tura yükselmişti. Kura çekimi sonucunda Süper Ligin en güçlü rakiplerinden biri olan Trabzonspor A.Ş. ile eşleyen temsilcimiz, 3 Aralık tarihinde deplasmanda kupa sınavında 4. tur maçına çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda Trabzonspor A.Ş. - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 3 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak. Papara Park’ta oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.

Kupada ilk maçına altyapıdan futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkan temsilcimizin, Trabzonspor A.Ş. ile oynayacağı 4. tur maçına nasıl bir kadro ile çıkacağı merak edilmeye başlandı.

İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maç programı;