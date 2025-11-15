Doğu Kandaş Mühendislik tarafından yürütülen çalışmaların ardından havalimanının yeniden güvenli ve konforlu bir şekilde hizmet vermeye hazır hale geldiği bildirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı ve yüklenici firma yetkilisi Zahir Kandaşoğlu, çalışmaların kazasız belasız tamamlandığını belirterek, havalimanında pazartesi günü ilk uçuşların başlayacağını ifade etti. Kandaşoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait test uçağının bugün Van’a gelerek meydandaki tüm uçuş sistemlerini başarıyla test ettiğini aktardı.

Kandaşoğlu, projenin resmi bitiş tarihinin 15 Haziran 2026 olduğunu ancak Vanlıların mağduriyet yaşamaması adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Gece gündüz demeden tüm gücümüzü ortaya koyarak projeyi 8 ay önceden tamamladık. Bu süreçte ciddi zararımız oldu fakat milletimizin canı sağ olsun, her şey Van için" dedi.