Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda deplasmanda Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmaları 2–4 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Turun en dikkat çeken mücadelelerinden biri İmaj Altyapı Van Spor FK’nin Trabzonspor deplasmanı olacak.

VAN SPOR ZORLU SÜREÇTEN ÇIKIŞ ARIYOR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden kırmızı siyahlı ekip, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zorlu süreçten geçiyor. Moral olarak toparlanmak isteyen kırmızı-siyahlı ekip, kupa deplasmanında ter dökecek.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün, güçlü rakibi karşısında nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı merak ediliyor.

KARŞILAŞMANIN TARİHİ VE SAATİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme turunda, Trabzonspor – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşması 3 Aralık Çarşamba günü Papara Park Stadyumunda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak.