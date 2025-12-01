Ticaret Bakanlığı, periyodik olarak aylık raporlarla verdiği ve iptal ettiği dahilde işleme izin belgesi sayılarını açıklıyor.

Bakanlığın ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 531 firmaya dahilde işleme izin, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim ile 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

İPTAL EDİLEN İZİNLER

Firma talebine istinaden 24 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.