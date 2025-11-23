Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Zorlu geçmesi beklenen mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maça temsilcimiz; ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA, ZAN JEVSENAK, NABY YOUSSOUF OULARE, MUHAMMET ENSAR ÇAVUŞOĞLU, FRANCESC CRESPI REGIS, MEHMET MANIŞ, MEHMET ÖZCAN, ERDEM SEÇGİN, ALIOU BADARA TRAORE, JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR VE IVAN CEDRIC BIKOUE EMBOLO ilk 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise sahaya; MEHMET ERDOĞAN, ALİ DERE, OĞUZCAN ÇALIŞKAN, EDSON ANDRE SITOE, HÜSEYİN BULUT, İBRAHİM AKDAĞ, İSHAK KARAOĞUL, ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SILVA VITORIA, OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH, ODISE ROSHI VE MAME BIRAM DIOUF 11'i ile çıkacak.

Mücadelede hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.