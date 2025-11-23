Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye'deki temaslarının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ankara’da verimli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Hasipoğlu, görüşmelerde, sosyal reformlar ile ilgili işbirliklerini değerlendirdiklerini aktardı.

Hasipoğlu, "Sosyal politika, engelli bireylerimiz, aile, şehit yakınları ve gazilerimiz, çocuk ve yaşlı hizmetleri gibi alanlarda yürüttüğümüz işbirliği, hem kurumlarımızın kapasitesini güçlendirmemize hem de halkımıza daha etkin ve kapsayıcı hizmet sunmamıza imkan sağlayacaktır." diye konuştu.

Türkiye'de 2025'in aile yılı olduğunu, bu konuda yapılan çalışmalardan, tecrübelerden yararlanacaklarını vurgulayan Hasipoğlu, "2026 yılının ‘aile refahı’ yılı olması için çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, Türkiye’nin destekleri ile "Engelsiz Yaşam Evi", "Çocuk Eğitim Merkezi" ve "Kalkanlı Yaşam Evi" projelerine ciddi katkılar sağlandığını dile getirerek, bu merkezlerde engelli ve yaşlı bireylere iyi hizmetler sunulduğunu, Türkiye'den gelen öğretmenlerin eğitim desteği verdiğini ve yeni yılda KKTC'de bir otizm merkezinin açılması için çalışmaların başladığını anlattı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından imzalanan İktisadi Mali İşbirliği Protokolü kapsamında Türkiye'nin 21 milyar liralık desteği çerçevesinde yeni dönemde de KKTC'ye önemli yatırımlar yapılacağına işaret eden Hasipoğlu, tamamlanmamış projelerin tamamlanacağının altını çizdi.

Hasipoğlu, "Türkiye'deki örnekleri gibi KKTC'de de kadınlara ve çocuklara eğitimler vererek daha müreffeh yaşam koşulları yaratmayı amaçlayan ‘Aile Destek Merkezleri’ kurulması için ön mutabakata vardık." şeklinde konuştu.

"İŞKUR (Türkiye) ve İşbul (KKTC) arasında online bir iş gücü portalı oluşturulması konusunda son aşamaya gelindi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmesine de değinen Hasipoğlu, çalışma hayatı, istihdam olanakları, iş gücü ve sosyal güvenlik konularını ele aldıklarını belirtti.

Hasipoğlu, çalışma hayatı, işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik ve istihdam politikalarının belirlenmesi amacıyla bir ortak çalışma komisyonu kurulması kararlaştırıldığını, bu komisyonun, belirlenen konu başlıkları ve takvim dahilinde projeleri yürüteceğini söyledi.

Türkiye'nin bilgi birikimi ve teknik desteğinden yararlanılacağını aktaran Hasipoğlu, KKTC'de meslek hastalıklarının tespiti ve ölçümü için bir "Meslek Hastalıkları Laboratuvarı" kurulması konusunda uzlaşı sağlandığını vurguladı.

Hasipoğlu, "(Türkiye'deki) Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ve (KKTC'deki) İŞBUL arasında online bir iş gücü portalı oluşturulması konusunda son aşamaya gelindi. Bu portal sayesinde her iki ülkenin iş gücü ihtiyacı vatandaşlar tarafından online olarak görülebilecek." dedi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından şehit ve gazi yakınları için "Gazi Kartları" oluşturulduğunu anlatan Hasipoğlu, bu kart sahiplerine Türkiye'deki burs ve yurtlarda öncelik, turistik yerlerden ücretsiz yararlanma ve Türk Hava Yolları ile yüzde 50 indirimli uçuş imkanları sağlanması için mutabakat sağlandığına ve kapsamın daha da genişletilmesi için çalışmaların ilerletildiğine dikkati çekti.

Bakan Hasipoğlu, Türkiye-KKTC ilişkilerini ekonomik ve finansal olmaktan öte "yaşamsal" ve "manevi temellere" dayalı olarak gördüklerini kaydetti.

"Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir." diye konuşan Hasipoğlu, yapılan mutabakat ve anlaşmayla, KKTC vatandaşları, emekçileri ve işverenleri için daha huzurlu, sağlıklı ve müreffeh bir ortam yaratmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.