Eğitim Gücü Sen Van İl heyeti, kentte görev yapan eğitimcilerin yaşadığı sorunlar ile talepleri Ankara’ya taşımak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Heyet, milletvekilleriyle yapılan toplantılarda hem sahadaki güncel durumu aktardı hem de çözüm için atılması gereken adımları paylaştı.

Eğitim Gücü Sen Van İl Başkanı Seda Aktaş, Meclis’te yapılan temaslara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Van özelinde eğitimcilerin taleplerini, kurumlarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını ve eğitim alanında çözülmesi aciliyet taşıyan sorunları Meclis ziyaretlerimiz sırasında gündeme getirdik. Öncelikli olarak öğretmenlerimizin yaşadığı geçim sıkıntısını, norm kadro sorunlarını, alan değişikliği taleplerini ilettik; ayrıca atama ve tayin süreçlerine ilişkin beklentileri aktardık. Van genelindeki kurum, öğretmen ve öğrenci ihtiyaçları başta olmak üzere birçok konuyu ele aldığımız verimli görüşmeler gerçekleştirdik.”

Aktaş sözlerini, “Eğitim Gücü Sendikası olarak eğitimcilerin taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde sürdüreceğimiz yeni temaslarla, gündeme getirdiğimiz sorunların çözümü için süreci yakından izleyeceğiz.” diyerek tamamladı.