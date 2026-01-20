Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Van ekibinin de yer aldığı Trendyol 1. Lig’in 23, 24, 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar duyuruldu.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin oynayacağı rakipler, saha bilgileri ve karşılaşma saatleri paylaşıldı.

İşte Van ekibinin 23–27. hafta karşılaşma bilgileri:

Temsilcimiz, 23. haftada deplasmanda Bandırmaspor’a konuk olacak. Galibiyet parolasıyla çıkılacak karşılaşma, 1 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

Van ekibi, 24. haftada 7 Şubat Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK’yi konuk edecek. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK, 25. haftada ise deplasmanda Özbelsan Sivasspor’a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 14 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da.

Van ekibi, 26. hafta karşılaşmasında taraftarı önünde Sipay Bodrum FK’yi ağırlayacak. 18 Şubat Çarşamba günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin başlama saati ise 17.00 olacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 27. haftada ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’e konuk olacak. Mücadele 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak.

VAN SPOR BU HAFTA ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’Yİ KONUK EDECEK

Kırmızı-siyahlı ekibin mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de 22. hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 22. hafta maçında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yi konuk edecek.

Müsabaka, 24 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.