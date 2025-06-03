Nesine 2. Lig Play-Off final maçında karşılaştığı Batman Petrolspor’u seri penaltı atışları sonucu mağlup eden Artı Değer Van Spor FK, 25 yıllık hasreti dindirerek Trendyol 1. Lige çıkmayı başardı.
Siyah – kırmızılı temsilcimiz 2025 – 2026 futbol sezonunda Trendyol 1. Ligde mücadele edecek.
TRENDYOL 1. LİG’DE YER ALACAK TAKIMLAR
Artı Değer Van Spor FK ile birlikte gelecek sezon Trendyol 1. Ligde mücadele edecek takımlar şunlar olacak; Adana Demirspor, Amed Sportif Faaliyetleri, Teksüt Bandırma Spor, Bodrum FK, Geosis Boluspor, Ahlatçı Çorum FK, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor, Hatayspor, Alagöz Holding Iğdır FK, Uğur Okulları İstanbulspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Manisa FK, Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., Sarıyer, Serik Belediyespor, Sivasspor, Central Hospital Ümraniyespor.
Vansporlu taraftarlar, 25 yıl aranın ardından yeniden 1. Lig heyecanı yaşayacak.