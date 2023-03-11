Geçtiğimiz hafta Van'da oynanan Kırklarelispor maçında başarılı bir performans ortaya koyan ve 90+3. dakikada kaydettiği golle takımını galibiyeti getiren Miraç Acer, antrenmanda girdiği ikili mücadele sonra sakatlandı.

Yapılan tetkikler sonrası sağ arka baldırında yırtık tespit edilen başarılı sol bek Miraç Acer, en az iki hafta formasından uzak kalacak. Kırklarelispor maçında ortaya koyduğu performansla haftanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Miraç Acer'in bu sakatlığı taraftarı üzdü.

Miraç Acer'in sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vanspor Futbol Kulübü, "Futbolcumuz Miraç Acer'in antrenmanda girdiği ikili mücadelede kulübümüz sağlık ekibi tarafından sağ arka baldırında yırtık olma şüphesi ile gerekli tetkikleri yapılmış ve futbolcumuz Miraç Acer'in sağ arka baldırında yırtık olduğu tespit edilmiştir.

Sağlık ekibimizin vermiş olduğu bilgi doğrultusunda futbolcumuzun tedavisi 2 hafta süreceği planlanmaktadır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede daha güçlü aramıza döneceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi