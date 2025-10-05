Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, açıklamalarda bulundu. Kutlu, "Maç da aslında galibiyeti hak ettiğimiz bir maçtı. Özellikle ilk yarı girdiğimiz çok net iki tane gol pozisyonu vardı. Oyuncularım orada şutu tercih ettiler, pası tercih etseler öne geçebilirdik. Rakibimize zannediyorum son dakikada bir şut imkanından başka pozisyon da vermedik. Yediğimiz gol de zaten bir duran top eşleşmesinden geldi. Pozisyon verdiğimizi çok fazla hatırlamıyorum. Dediğim gibi aslında çok hak ettiğimiz bir maçı beraberlikle sonuçlandırdık. Maçın hakemiyle alakalı da aslında son iki haftadır maçlarımızı yöneten hakemlerle ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten bizim adımıza çok kötü maç yönetiyorlar. Bugün de aynı şekilde çok kötü bir maç yönettiklerini düşünüyorum. Takımıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Erzurumspor gibi, Erzurum gibi daha doğrusu diyeyim; zor bir deplasmanda iyi oyun oynayarak puan çıkarttık" diye konuştu.

"Oyuncularımı tebrik ederim"

Yeni kurulan bir takım olduklarını söyleyen Kutlu, "Tabii ki bu yıl ligde hayatımızı devam ettirip, önümüzdeki yıllarda üst liglere çıkmak için mücadele edeceğimizi sezon başında konuşmuştuk. Ama oyuncularımızın göstermiş olduğu performans bizi ilk 7 için de umutlandırıyor bu yıl. Sonuna kadar kovalayacağız ama ana hedefimiz tabii ki iyi futbol oynayıp içeride dışarıda mücadele eden, taraftarın beğenisini kazanan, maçı bırakmayan bir takım olabilmek. Bugün de bırakmadık. Boluspor maçında biz 2-0’dan çevirmiştik. Bir takım olabilmeyi düşünüyoruz. Oyuncularımı tebrik ederim. Taraftarlarımıza da buraya kadar gelip bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum, onlara da armağan olsun" diye konuştu.