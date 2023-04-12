TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Pazar günü deplasmanda karşılaştığı Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalarak, son iki haftada 4 puan kaybederek, şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Lider Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup ederek, Vanspor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Haftayı galibiyetle kapatan Bucaspor 1928 ise averaj farkıyla Vanspor'un üstüne çıktı.

Ligin otuzuncu haftasında sahasında GMG Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalan Vanspor, ligin 31. Hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalarak, hanesine 1 puan yazdırdı. Grupta oynadığı son 18 lig maçında 15 galibiyet ve 3 beraberlik alan Vanspor, istikrarlı çıkışını devam ettiriyor. Oynadığı 31 lig maçında 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van temsilcisi, 63 puan +23 averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Bu periyotta rakip fileleri 43 kez havalandıran Kırmızı- Siyahlılar, kalesinde ise 20 gol gördü. Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı.

Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup, son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Ankara Demirspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan Emre Oymak da yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Emre Oymak, Uşakspor'dan Efecan Barlık, Kocaelispor'dan Okan Eken, Tayfun Aydoğan, İskenderunspor'dan Enes Soy, Hüseyin Acar, Ankara Demirspor'dan Mert Örnek, Ömercan Avcı, Karacabey Belediyespor Muhammet Yeşil, 1461 Trabzon FK'dan Mert Özmen, Bucaspor Alper Duruk haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi