Tahmini Okuma Süresi: dakika

Vanspor'da, Bekir Can Kara, Mehmetcan Davarcıoğlu, Yusuf Şengüler, Bekir Demircan ve Sedat Ablak'ın ardından Bertuğ Bayar da takımdan ayrıldı.

İlk olarak Bekir Can Kara ile yollarını ayıran Vanspor'da sezon başında Hakkari Zapspor'dan transfer edilen Mehmetcan Davarcıoğlu, eski takımı İnegöl Kafkas Gençlikspor'a, Yusuf Şengüler ise Siirt İl Özel İdarespor'a kiralık olarak göndermişti. Daha sonra ikinci kaleci konumunda bulunan Bekir Demircan Orduspor 1967'ye transfer olurken, üçüncü kaleci konumunda bulunan Sedat Ablak ise takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Van temsilcisinde son olarak forvet oyuncusu Bertuğ Bayar da takımdan ayrılarak 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Balıkesirspor ile anlaştı.

Dış transferde şu ana kadar Muhammed Gönülaçar, Emre Oymak, Cantuğ Temel ve Metincan Cici'yi kadrosuna katan Vanspor'da, resmi olarak 6 futbolcuyla da yollar ayrıldı. Bekir Can Kara Iğdır FK'ya, Mehmetcan Davarcıoğlu eski takımı İnegöl Kafkas Gençlikspor'a, Yusuf Şengüler Siirt İl Özel İdarespor'a kiralık olarak gönderilirken, yedek kaleci Bekir Demircan ise Orduspor 1967'yle el sıkışmıştı.

Önceki gün takım ayrılan Sedat Ablak'ın ise kısa süre içerisinde yeni takımına imza atması beklenirken, son ayrılık Bertuğ Bayar'dan geldi.

BERTUĞ BAYAR KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bertuğ Bayar, futbola Kartalspor Altyapısında başladı. Daha sonra yurt dışında futbol oynamaya karar veren Bertuğ Bayar, Hırvatistan'ın GNK Dinamo Zagreb II takımına transfer oldu. Burada bir sezon kaldıktan sonra tekrar yurda dönen Bertuğ, Ahkisarspor ile anlaştı. Bir sezon Akhisar U21 takımının formasını terleten Bertuğ, daha sonra Amed Spor Kulübü, Tuzlaspor, Tire 1922 Spor, Şile Yıldızspor, Akhisarspor, Altınordu ve Nazilli Belediyespor formalarını terletti. Kariyerinde 173 resmi maça çıkan Bertuğ Bayar, 41 gol, 2 asist katkısında bulunurken, 10 bin 303 dakika sahada kaldı. Forvet oyuncu Bertuğ Bayar, bu periyotta 33 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü. Geçtiğimiz sezon Nazili Belediyespor forması giyen ve takımın ligde kalmasında önemli rol oynayan Bertuğ Bayar, 18 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 6 gol atan Bertuğ, bin 405 dakikada sahada kaldı. Bu sezon ligin ilk devresinde Vanspor formasıyla 12 resmi maçta forma giyen Bertuğ Bayar 4 gol kaydederken, 688 dakika sahada kaldı.